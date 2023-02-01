Нутрициолог определила безопасное количество сладостей для детей

Нутрициолог Ната Гончар эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что накладывать табу на сладкое, возводить его в культ «награды за успехи» или вешать на него клеймо «вредный продукт» нельзя. Это может стать причиной расстройства пищевого поведения (РПП). Но важно знать, в каком возрасте и какое количество сладостей допустимо. Зависит оно от того, сколько сахара присутствует в их составе. К примеру, детям младше трех лет вовсе не рекомендуется давать рафинированный сахар и сладости. Согласно данным Роспотребнадзора, допустимое количество сахара для детей от трех до 10 лет — максимум 12 г или до трех чайных ложек в сутки. Детям старше 10 лет и взрослым допустимо употреблять до 25 г сахара в сутки или не более шести чайных ложек. При этом необходимо учитывать не только чистый сахар, но и любые его источники: конфеты, шоколад, печенье, сдоба, сладкая газировка и так далее. «Иногда позволяйте ребенку сладкое, но обязательно после основного приема пищи и с учетом рекомендованных норм», — пояснила Ната Гончар.

Опасны ли сладости и, чем их можно заменить, читайте в полной версии материала «СЭ».