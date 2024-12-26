Нутрициолог ответила, чем опасны русские аналоги дубайского шоколада

В сети появляется все больше интересных предложений от российских кондитеров на фоне популярности дубайского шоколада. Так, некоторые мастера из Сибири и с Камчатки попробовала создать не аналог восточной сладости, а пародию — «русский шоколад» с довольно непривычными начинками — икрой, рыбой, олениной и даже оливье.

Эксклюзивно для «СЭ» консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения, нутрициолог Юлия Ковалева рассказала, чем опасен шоколад с такими начинками.

«Пародия на дубайский шоколад из Сибири и с Камчатки может быть еще опаснее для здоровья, чем оригинальная версия. «Русский шоколад» с начинкой из икры, рыбы и оливье очень неудачное сочетание. Такой продукт сам по себе очень калориен, а наличие углеводно-жировой начинки может вызывать расстройства ЖКТ: вздутие, диарею, тошноту, серьезные проблемы в работе желчного пузыря и печени», — сказала эксперт.

По словам Юлии, начинка для такого шоколада чаще всего изготавливается из продуктов не самого лучшего качества, содержащих ГМО. Это оказывает негативное влияние на весь организм. Поэтому употребление такого «странного» шоколада не рекомендовано людям, имеющим лишний вес и повышенный холестерин, страдающим инсулинорезистентностью, сахарных диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеющих в анамнезе аллергические проявления. И даже условно здоровому человеку не желательно увлекаться этим десертом.

«Вряд ли «шокогадство» станет трендом и надолго закрепится в сердцах и желудках людей. Скорее всего это используется для привлечения внимания, а не для получения гастрономического удовольствия. Сочетать разные вкусы (всего их шесть) полезно для рецепторов и пищеварения, но во всем должна быть мера», — подытожила Ковалева.