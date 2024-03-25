Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог ответила, чем заменить мясо в Великий пост
Питание и еда

Сегодня, 14:30

1 мин.

Нутрициолог ответила, чем заменить мясо в Великий пост

Мария Маковей
Автор
Орехи, стакан воды, книга и крестик на столе.
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова в беседе с «СЭ» рассказала, чем заменить запрещенное в Великий пост мясо.

По словам эксперта, отличной заменой станут бобовые. Например, из нута специалист советует приготовить хумус, из гороха — сытный суп, а из чечевицы можно сделать вегетарианские котлеты.

Также заменить мясо можно орехами. Как отметила нутрициолог, они богаты жирами, белками, витаминами группы В и Е, минералами (от магния и йода до железа и марганца), клетчаткой, фолиевой кислотой, жирными аминокислотами. Еще одна замена — это крупы и грибы.

«Например, киноа содержит большое количество белка. Она легко усваивается и надолго насыщает. Грибы часто добавляют в плов, гречку, пасту», — заключила Беликова.

Говядина: польза и&nbsp;вред для организма человека, калорийность и&nbsp;как выбрать. Говядина: польза и вред для организма. Как хранить говядину и сколько ее можно есть
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» получали инструкции в Турции
Украина не попадет на Евро, а Грузия спасется благодаря Хвиче. Что нужно знать о финалах квалификации к чемпионату Европы-2024
Отец погибшего в «Крокус Сити Холле» показал последнее сообщение сына
Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в странах Средней Азии
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada