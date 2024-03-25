Нутрициолог ответила, чем заменить мясо в Великий пост

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова в беседе с «СЭ» рассказала, чем заменить запрещенное в Великий пост мясо.

По словам эксперта, отличной заменой станут бобовые. Например, из нута специалист советует приготовить хумус, из гороха — сытный суп, а из чечевицы можно сделать вегетарианские котлеты.

Также заменить мясо можно орехами. Как отметила нутрициолог, они богаты жирами, белками, витаминами группы В и Е, минералами (от магния и йода до железа и марганца), клетчаткой, фолиевой кислотой, жирными аминокислотами. Еще одна замена — это крупы и грибы.

«Например, киноа содержит большое количество белка. Она легко усваивается и надолго насыщает. Грибы часто добавляют в плов, гречку, пасту», — заключила Беликова.