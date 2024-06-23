Нутрициолог ответила, какая кукуруза подходит для варки

Нутрициолог Лидия Квашнина поделилась с «СЭ» основными правилами выбора вкусной кукурузы для варки. Так эксперт рекомендует выбирать свежие и молодые початки, но обязательно помнить, что самая вкусная кукуруза будет в августе и сентябре.

Также важно обратить внимание на цвет продукта. Кукуруза должна иметь светло-желтый цвет. От овоща, на котором есть пятна и потертости, лучше отказаться.

Кроме того, хорошая спелая кукуруза имеет мягкие и упругие на ощупь зерна, одинакового размера и круглой формы, плотно прилегающие друг к другу.

«При покупке лучше отдать предпочтение кукурузе, которая продается с листьями: они должны быть свежими и зелеными, не засохшими», — подытожила специалист.