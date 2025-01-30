Нутрициолог ответила, какие креветки самые полезные

Семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, какие креветки считаются самыми полезными. По ее словам, на прилавках магазинов можно встретить ракообразных двух видов: выловленные в дикой среде и замороженные прямо на рыболовецких траулерах и те, что вырастили специально в аквакультуре на фермах.

«Фермерские креветки всегда более крупные и мясистые. Это виды Ваннамей, Тигровые, Королевские. В них максимальное количество полезного белка, который легко усваивается организмом», — сказала эксперт.

Нутрициолог подчеркнула, что в креветках, выращенных фермерами в специальной среде, иногда находят следы антибиотиков. Это связано с тем, что условия их выращивания в стоячей воде могут привести к распространению патогенных организмов. Также для ускорения роста фермера могут добавлять гормоны.



«Дикие креветки — это Северные, Углохвостые, Шримс, Ботан, Чилим, Аргентинские и лангустины. Обычно они подвергаются судовой заморозке. И так как выловлены в холодных морях или на большой глубине, содержат и сохраняют больше йода и омега-3», — сказала Попова.

Специалист заявила, что у диких креветок более яркий аромат, их мясо и панцирь плотнее. Пищевой тракт, так называемая «вена», не требует удаления, ведь рацион у этих особей не такой обильный и более натуральный. Но и здесь есть риск. В диких креветках могут оказаться тяжелые металлы — ртуть, кадмий, мышьяк, свинец, содержащиеся в мировом океане.

Нутрициолог добавила, что креветки проходят проверку и каждая партия тестируется лабораторными методами. Поэтому риск получить проблемы с качеством при покупке продукта у крупных производителей и в промышленной упаковке минимален.

«Старайтесь не приобретать креветки на развес, так как это может быть дополнительным фактором нарушения условий хранения и порчи этого товара. По этим же причинам лучше выбирать ракообразных в панцире, а не очищенных заранее. Да и вкус и сочность под панцирем сохраняются лучше», — добавила эксперт.

Кроме того, есть разница между сваренными заранее и охлажденными креветками. Считается, что если их отварили и заморозили сразу после вылова, в них сохраняется больше ценных витаминов и минералов. Хотя после отваривания часть из них все равно теряется. Сырыми чаще продаются тигровые и королевские виды. И здесь важно убедиться в свежести продукта, чтобы не получить проблем с пищеварением. Именно поэтому толщина «ледяной шубы» на них всегда больше, чем на вареных — это гарантия лучшей сохранности.

«Выбирайте качественный продукт, и вы получите максимальную пользу от этого питательного и диетического вида белка», — подытожила Попова.