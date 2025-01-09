Нутрициолог ответила, какой микроэлемент особенно нужен организму зимой

Нутрициолог Диана Никитина в беседе с «СЭ» перечислила витамины и микроэлементы, которые особенно нужны организму зимой. К одному из таких важных микроэлементов она отнесла йод. По ее словам, он считается универсальным компонентом, необходимым для полноценного функционирования щитовидной железы и поддержания здоровья нервной и иммунной систем.



«Келп (морской органический йод из водорослей) отлично усваивается организмом в необходимом объеме, а излишки выводятся естественным путем, что исключает возможность передозировки», — сказала эксперт.

Также к симптомам йододефицита специалист отнесла чувство холода, сухость кожи, депрессия и др.

«Профилактическая дозировка для взрослых: 150 мкг. Среди йодосодержащих продуктов наиболее распространены морская капуста, печень трески, морепродукты и рыба», — подытожила Никитина.