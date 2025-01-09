Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог ответила, какой микроэлемент особенно нужен организму зимой
Питание и еда

Сегодня, 20:05

1 мин.

Нутрициолог ответила, какой микроэлемент особенно нужен организму зимой

Мария Задорожная
Автор
Йод
Фото bit245, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Диана Никитина в беседе с «СЭ» перечислила витамины и микроэлементы, которые особенно нужны организму зимой. К одному из таких важных микроэлементов она отнесла йод. По ее словам, он считается универсальным компонентом, необходимым для полноценного функционирования щитовидной железы и поддержания здоровья нервной и иммунной систем.

«Келп (морской органический йод из водорослей) отлично усваивается организмом в необходимом объеме, а излишки выводятся естественным путем, что исключает возможность передозировки», — сказала эксперт.

Также к симптомам йододефицита специалист отнесла чувство холода, сухость кожи, депрессия и др.

«Профилактическая дозировка для взрослых: 150 мкг. Среди йодосодержащих продуктов наиболее распространены морская капуста, печень трески, морепродукты и рыба», — подытожила Никитина.

Как войти в&nbsp;рабочий ритм. Без стресса и лишнего веса: как вернуться к работе после Нового года
Польза и вред
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Ротенберг принес извинения за сравнение журналистов с фашистами
Махачев отравился перед боем с Царукяном, но все равно победил. Вспоминаем, как прошел их первый поединок
Мужчина пострадал при пожаре на птицефабрике в Курской области
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
В Калифорнии сгорели дома известных актеров из-за лесных пожаров
Эксперт назвал способ спасти намокший телефон
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже