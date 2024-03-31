Нутрициолог ответила, кому нельзя пить компот

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Нутрициолог Ольга Деккер в беседе с «СЭ» рассказала, чем вреден компот и кому не следует увлекаться напитком.

По словам эксперта, при приготовлении компота используется сахар, который увеличивает калорийность продукта.

«Содержание сахара в компотах может быть нежелательно для людей с диабетом или проблемами с контролем веса», — подчеркнула специалист.

Также из-за высоких температур теряются некоторые питательные вещества ягод и фруктов, особенно это касается витамина C. Кроме того, из-за размягчения ингредиентов при кипячении теряется часть важных и полезных пищевых волокон.

«В целом компоты могут быть полезны, но при условии, что их употребляют умеренно», — заключила нутрициолог.