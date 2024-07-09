Нутрициолог ответила, можно ли похудеть с помощью арбуза

Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, в чем польза и вред арбуза, как правильно его есть и можно ли похудеть с помощью ягоды.

«Арбуз на 92 процента состоит из жидкости, поэтому отлично помогает поддерживать водный баланс. Он богат полезными микроэлементами, а также витаминами С, А, В1, В5, В6. Кроме того, в его составе есть ликопин, который снижает риск возникновения рака предстательной железы и колоректального рака», — отметила эксперт.

Также ликопин положительно влияет на работу сердца и сосудов — он снижает холестерин в крови. А цитруллин, содержащийся в ягоде, повышает уровень оксида азота, который расширяет кровеносные сосуды и снижает болезненные ощущения в мышцах, успокаивает сердечный ритм после тренировок.

Однако при чрезмерном потреблении арбуза сахароза, фруктоза и глюкоза в его составе увеличивают калорийность рациона, что способствует набору веса. Хотя это и низкокалорийный продукт, специалист не рекомендует использовать его в качестве основы рациона для похудения. Кроме того, арбуз может спровоцировать вздутие и неприятные ощущения в кишечнике.

«Лучше съесть кусочек арбуза отдельно от основного приема пищи. А людям с мочекаменной болезнью, диабетом второго типа и с различными кишечными расстройствами стоит аккуратно добавлять ягоду в рацион. Желательно перед этим проконсультироваться с врачом. Употребление испорченного или неспелого арбуза может привести к отравлению», — заключила нутрициолог.