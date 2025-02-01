Нутрициолог перечислила продукты богатые фосфором

Нутрициолог Наталья Фарисеева эксклюзивно для «СЭ» рассказала, в каких продуктах больше всего содержится фосфора. По ее словам, этот минерал необходим для здоровья костей, зубов и синтеза клеточного белка. Он играет важную роль в углеводном обмене, участвует в усвоении витамина D, йода, магния и цинка. При этом некоторые водорастворимые витамины работают только в сочетании с фосфором.

«Регулирование pH организма происходит также при участии фосфора. При низком уровне минерала в организме можно наблюдать симптомы мышечной слабости, поскольку он необходим также для энергетического обмена», — добавила эксперт.

Специалист отметила, что фосфор — это компонент всех растительных и животных клеток, поэтому он присутствует практически во всех продуктах. Продукты богатые белком, также богаты и фосфором.

«Богатыми источниками фосфора считаются крупы — овес, ячмень, пшеница и рис. В 100 г ячневой крупы содержится 343 мг фосфора, овсяной — 349 мг. Меньше всего в манной крупе — всего 85 мг», — сказала Фарисеева.

Кроме того, присутствует много фосфора в семенах и орехах. Например, тыквенные семечки содержат 1233 мг полезного микроэлемента, а кунжут — 720 мг. Богат фосфором и кедровый орех — 575 мг.

«Но не стоит рассчитывать на хорошую дотацию фосфора из семян и круп, все дело в том, что фосфор в виде фосфатного эфира содержится в оболочке семян и злаков, а она состоит из фитиновой кислоты. В кишечнике человека отсутствует фермент фитаза, необходимый для ее расщепления», — подчеркнула нутрициолог.

Поэтому эксперт советует обратить внимание на другие источники фосфора, например рыбу и морепродукты. В 100 г скумбрии содержится 280 мг фосфора, сельдь, лосось, тунец, треска, карп, минтай содержат от 240 до 280 мг. Из мясной продукции больше всего фосфора в субпродуктах: говяжья печень (497 мг) и говяжьи почки (304 мг).

«Лучшее усвоение фосфора происходит в присутствии кальция, когда они попадают в организм примерно в равных количествах. Один из хороших источников фосфора: молоко и молочные продукты. Они содержат фосфор и кальций в равных количествах. В молоке насыщение фосфором составляет 790 мг, в плавленом сыре — 700 мг, голландском — 600 мг, сыре «Пармезан» — 694 мг, Гауда — 546 мг», — пояснила специалист.