Нутрициолог перечислила вредные свойства дыни

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Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова считает, что дыня — это нежелательный продукт для людей с диабетом. Причина — высокий уровень содержания натурального сахара в продукте.

Также фрукт способен вызвать аллергические реакции, которые проявляются в виде зуда и красноты кожи. Может даже возникнуть анафилактический шок, передает «СЭ».

«При диагностированных заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения от употребления дыни стоит отказаться. Сок этих плодов может ухудшить ситуацию», — заключила специалист.