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Нутрициолог перечислила вредные свойства каперсов
Питание и еда

Сегодня, 12:00

1 мин.

Нутрициолог перечислила вредные свойства каперсов

Мария Маковей
Автор
Каперсы на столе.
Вред каперсов.
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Нутрициолог Екатерина Стасюк в разговоре с «СЭ» отметила, что каперсы могут навредить людям с хроническими заболеваниями. При чрезмерном увлечении продуктом могут обостриться патологии ЖКТ.

«В консервированных бутонах много натрия, поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует быть аккуратными», — добавила эксперт.

Кроме того, нутрициолог настоятельно рекомендует отказаться от каперсов беременным и людям с патологиями почек. Продукт может усилить отеки и повысить артериальное давление.

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