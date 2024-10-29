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Нутрициолог перечислила вредные свойства кофе
Питание и еда

Сегодня, 18:15

1 мин.

Нутрициолог перечислила вредные свойства кофе

Мария Задорожная
Автор
Человек наливает кофе
Фото Siarhei Khaletski, iStock
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Несмотря на определенные положительные свойства, кофе достаточно вреден для организма. Об этом заявила в беседе с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк.

По ее словам, у некоторых людей напиток может вызвать чувство беспокойства и нервозности. Чувствительные люди после употребления кофе могут заметить нарушения сна, проблемы с засыпанием. Также кофеин способен привести к аритмии и увеличить выработку желудочного сока, что может вызвать дискомфорт или обострение гастритов и язв. А высокие дозы вещества провоцируют диарею.

«Женщинам после менопаузы стоит ограничить употребление кофе. Также это стоит сделать всем тем, у кого наблюдается недостаток кальция и магния, поскольку напиток выводит эти микроэлементы из организма», — сказала эксперт.

Кроме того, если пить кофе слишком часто, можно стать зависимым. В таком случае при отказе от напитка могут наблюдаться головные боли, усталость и раздражительность.

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