Нутрициолог поделилась рецептом диетического кулича

Нутрициолог Ольга Деккер специально для «СЭ» рассказала, как приготовить диетический кулич. «Это более полезная и легкая версия традиционного пасхального кулича, который часто содержит много жиров и сахара», — пояснила специалист. Для его приготовления вам понадобятся цельнозерновая мука (250 г), куриные яйца (два штуки), нежирный кефир (150 мл), растительное масло (две столовые ложки), мед (три столовые ложки), сода (половина чайной ложки), экстракт ванили (чайная ложка), соль (щепотка), изюм и другие сухофрукты на выбор (50 г). «Включите духовку на отметке 180°C. Пока она нагревается, смешайте в большой миске муку, соду и щепотку соли, в другой — взбейте яйца венчиком до пышной массы. Добавьте к ней кефир, растительное масло, мед, ванильный экстракт и перемешайте. Затем соедините получившуюся массу с сухими ингредиентами, включая изюм, и еще раз хорошо перемешайте», — рассказала диетолог, как приготовить тесто для кулича.

Готовую массу необходимо выложить в форму, смазанную маслом или покрытую специальной бумагой. Выпекать кулич в духовке нужно примерно 45-50 минут до золотистого цвета и до тех пор, пока вставленная в середину деревянная шпажка не выйдет чистой. В течение 10-15 минут кулич нужно охладить в форме, затем вынуть из нее и оставить остывать до конца. «Диетический кулич получается не таким углеводным и калорийным, как обычный, но все равно очень вкусным и подходящим для пасхального стола», — подытожила Ольга Деккер.

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