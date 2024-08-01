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Нутрициолог поделилась рецептом омлета в болгарском перце
Питание и еда

Сегодня, 20:00

1 мин.

Нутрициолог поделилась рецептом омлета в болгарском перце

Мария Задорожная
Автор
Омлет в болгарском перце.
Фото iko636/istockphoto.com
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Нутрициолог Лидия Квашнина поделилась с «СЭ» рецептом необычного омлета. Чтобы приготовить блюдо, эксперт рекомендует взять 2 болгарских перца, 100 г сыра, 4 яйца, 2 столовых ложки кедровых орехов и небольшой пучок зелени.

Для начала следует вымыть и обсушить болгарские перцы, затем разрезать их пополам, вынуть сердцевину и поставить в форму для запекания. В миске взбить яйца до образования пены, а после добавить мелко нарезанную зелень.

«В перцы положить по столовой ложке кедровых орешков. Разделить натертый сыр на две равные части, тоже положить в перцы. Немного сыра отложить. Разлить яичную смесь в перцы», — объяснила специалист.

Затем блюдо нужно посыпать остатками сыра и зеленью и выпекать в разогретой до 200 °C духовке до готовности — около 40 минут.

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