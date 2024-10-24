Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог поделилась рецептом овощного рагу в мультиварке
Питание и еда

Сегодня, 19:15

1 мин.

Нутрициолог поделилась рецептом овощного рагу в мультиварке

Мария Задорожная
Автор
Овощное рагу
Фото Tanya_F, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Лидия Квашнина поделилась с «СЭ» рецептом овощного рагу, которое легко готовится в мультиварке.

Для приготовления блюда эксперт рекомендует подготовить четыре картофелины, две моркови и два болгарских перца. Также понадобится один баклажан, один цукини и одна луковица, две столовых ложки томатной пасты и три столовых ложки растительного масла. Соль и перец — по вкусу.

Для начала необходимо очистить все овощи и нарезать их. Потом разогреть масло в мультиварке в режиме «Жарка» и обжарить лук до золотистого цвета. Следом добавить морковь и обжарить ее в течение 5 минут.

Затем добавить все остальные овощи, соль, перец и томатную пасту. Переключить мультиварку в режим «Тушение» и оставить овощную смесь на 40 минут. Подавать блюдо нутрициолог рекомендует горячим.

Что такое диета Макдугалла. Что такое диета Макдугалла и при чем тут картофель: рассказывает нутрициолог
Рецепты
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ