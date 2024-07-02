Нутрициолог поделилась рецептом полезного паштета из авокадо

Нутрициолог Екатерина Стасюк поделилась с «СЭ» рецептом полезного паштета из авокадо. Для его приготовления она рекомендует взять половину фрукта, два яйца, шесть столовых ложек натурального йогурта, два зубчика чеснока, немного зелени, а также соль и перец.

Для начала эксперт советует сварить яйца вкрутую, отделить белок от желтка, а затем натереть белок на терке. Спелый авокадо разделить пополам, отделить от косточки и размять часть фрукта вилкой. В кашицу из авокадо добавить желток и тщательно все размять. После сюда же добавить белок, йогурт, соль, перец и мелко нарезанный чеснок. Зелень также нужно мелко нарезать и добавить к блюду, все тщательно перемешать.

Подавать паштет из авокадо и яйца нутрициолог рекомендует с тостами из цельнозернового хлеба.