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Нутрициолог поделилась рецептом полезного торта
Питание и еда

Сегодня, 16:05

1 мин.

Нутрициолог поделилась рецептом полезного торта

Мария Маковей
Автор
Клафути с черешней
Фото yumehana/istockphoto.com
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Нутрициолог Лидия Квашнина поделилась с «СЭ» рецептом полезного клафути с черешней. Чтобы его приготовить, эксперт рекомендует взять 400 г ягод, 120 г муки из зеленой гречки, 40 г кокосового сахара и 130 мл кокосового молока. Также понадобятся 2 яйца и 5 г корицы.

Для приготовления пп-десерта специалист советует сначала смешать яйца, кокосовый сахар, кокосовое молоко и муку в жидкое тесто. Затем удалить из черешни косточки и выложить ее в один слой плотно на дно формы для запекания. После залить ягоды тестом.

«Выпекайте клафути с черешней в предварительно прогретой до 180 °С духовке 40 минут», — заключила Квашнина.

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