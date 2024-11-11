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Нутрициолог поделилась рецептом смузи из хурмы
Питание и еда

Сегодня, 18:10

1 мин.

Нутрициолог поделилась рецептом смузи из хурмы

Мария Задорожная
Автор
Хурма и смузи
Фото Oksana Shyriaieva, iStock
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Нутрициолог Лидия Квашнина поделилась с «СЭ» рецептом смузи из хурмы и банана. Чтобы его приготовить, потребуется одна хурма, один банан и 200 мл кефира либо йогурта без сахара.

«При термической обработке практически полностью исчезает витамин С, но остаются пищевые волокна. Это позволяет готовить из хурмы желе, компоты или кисели, добавлять ее в пироги. Кроме того, хурма отлично сочетается с мясом и рыбой», — добавила эксперт.

Для начала следует промыть хурму, удалить плодоножку и косточки, измельчить ее. Затем очистить банан и порезать его на небольшие кусочки. Далее залить фрукты кефиром и измельчить блендером до однородности. Смузи готов.

«Достоинство этого рецепта в вариативности. Кефир можно исключить или заменить свежевыжатым соком апельсина. Также можно добавить в смузи корицу, кардамон или другие ароматные приправы», — подытожила Квашнина.

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