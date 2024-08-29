Нутрициолог поделилась рецептом супа с сосисками

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Нутрициолог Лидия Квашнина поделилась с «СЭ» рецептами блюд с сосисками. Например, она рекомендует приготовить суп с сосисками, овощами и мангольдом.

Для его приготовления понадобится 3 л воды, 300 г сосисок, 200 г замороженного зеленого горошка, лук, морковь, помидор и болгарский перец — по 1 шт. Также следует подготовить 2 горсти стручковой фасоли и 1 горсть мангольда, столовую ложку топленого сливочного масла либо оливкового, соль и перец.

Для начала нужно нарезать овощи и сосиски кубиками. Затем на разогретом масле обжарить нарезанные лук, морковь и болгарский перец.

«Воду в кастрюле довести до кипения, положить в кипящую воду горошек и зажарку, варить пять минут», — отметила нутрициолог.

После добавить сосиски, мангольд, оставшиеся овощи и специи и варить еще семь минут. Блюдо готово.