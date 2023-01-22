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Сегодня, 16:20

Нутрициолог предложила вкусную замену вредному майонезу

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/dcstudio
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Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» поддержала позицию многих ученых, врачей-диетологов, нутрициологов о вреде майонеза и готовых соусов. «Магазинные соусы содержат красители и загустители, трансжиры, консерванты, сахар — эти пищевые добавки вредят сердцу и сосудам, нарушают процесс пищеварения, провоцируют набор лишнего веса. Это лишь несколько причин отказаться от употребления подобных продуктов», — пояснила специалист и предложила самостоятельно приготовить домашний соус «Немайонез». По ее словам, он полезен, низкокалориен и не менее вкусен, но главное — не содержит опасных для здоровья трансжиров.

Для приготовления соуса вам понадобятся 7 столовых ложек натурального йогурта (его еще иногда называют «белый йогурт»), 1 чайная ложка горчицы, 3 столовые ложки оливкового масла, 1 зубчик чеснока, соль и специи по вкусу. «Соединить оливковое масло, соль, перец, чеснок и горчицу в миске. Все хорошо размешать и добавить к массе натуральный йогурт. Перемешать все ингредиенты до однородной консистенции», — пояснила ход приготовления полезного «немайонеза» Ната Гончар.

С другими рецептами домашних полезных соусов, которые подойдут и сладкоежкам, и любителям майонеза, можно ознакомиться в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
Рецепты
Советы и рекомендации
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