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Сегодня, 14:15

Нутрициолог предупредила о вреде помидоров для пожилых

Фото istockphoto.com/Makidotvn
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Нутрициолог Анастасия Дубицкая рассказала, кому не стоит употреблять помидоры. По ее словам, эти овощи могут нанести вред пожилым людям.

«В помидорах есть лектин, который может препятствовать усвоению питательных веществ и витаминов, в том числе нарушать стенку кишечника. То есть это вещество способно негативно влиять на пищеварительные процессы. Поэтому важно учитывать это пожилым, поскольку с возрастом у человека ухудшается всасывание различных питательных веществ», — приводит слова специалиста «Москва 24».

Также нутрициолог отмечает, что помидоры способны вызывать синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона, колики в животе и даже артриты. При этом не стоит полностью отказываться от их употребления, так как в них содержится много полезных веществ и витаминов. Достаточно просто контролировать количество съеденных плодов.

Ранее «СЭ» рассказывал, что будет, если переесть помидоров.

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