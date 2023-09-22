Нутрициолог предупредила о вреде помидоров для пожилых

Нутрициолог Анастасия Дубицкая рассказала, кому не стоит употреблять помидоры. По ее словам, эти овощи могут нанести вред пожилым людям.

«В помидорах есть лектин, который может препятствовать усвоению питательных веществ и витаминов, в том числе нарушать стенку кишечника. То есть это вещество способно негативно влиять на пищеварительные процессы. Поэтому важно учитывать это пожилым, поскольку с возрастом у человека ухудшается всасывание различных питательных веществ», — приводит слова специалиста «Москва 24».

Также нутрициолог отмечает, что помидоры способны вызывать синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона, колики в животе и даже артриты. При этом не стоит полностью отказываться от их употребления, так как в них содержится много полезных веществ и витаминов. Достаточно просто контролировать количество съеденных плодов.

Ранее «СЭ» рассказывал, что будет, если переесть помидоров.