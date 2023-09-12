Нутрициолог раскрыла полезные свойства руколы

Сегодня, 15:20
Нутрициолог и диетолог Елена Желянина рассказала «СЭ» о пользе руколы. По словам эксперта, эта зелень очень полезна для здоровья.
«Рукола — прекрасный источник антиоксидантов, витаминов A, C, K, богата фолатами и такими минералами, как кальций и железо», — сказала Желянина «СЭ».
При этом специалист отмечает, что пациентам с тромбоцитозом при приеме лекарств, влияющих на свертываемость крови, стоит быть осторожными. Необходимо уточнить у своего лечащего врача суточную норму руколы. Дело в том, что эта зелень богата витамином K1, который сгущает кровь.
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