Нутрициолог раскрыла полезные свойства руколы

Нутрициолог и диетолог Елена Желянина рассказала «СЭ» о пользе руколы. По словам эксперта, эта зелень очень полезна для здоровья.

«Рукола — прекрасный источник антиоксидантов, витаминов A, C, K, богата фолатами и такими минералами, как кальций и железо», — сказала Желянина «СЭ».

При этом специалист отмечает, что пациентам с тромбоцитозом при приеме лекарств, влияющих на свертываемость крови, стоит быть осторожными. Необходимо уточнить у своего лечащего врача суточную норму руколы. Дело в том, что эта зелень богата витамином K1, который сгущает кровь.