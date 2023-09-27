Нутрициолог раскрыла всю пользу боярышника

Нутрициолог Ирина Козлачкова рассказала «СЭ» о полезных свойствах боярышника. По ее словам, он особенно полезен при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

«Боярышник помогает при снижении артериального давления, снижает уровень холестерина. Также он обладает успокаивающим действием и борется с бессонницей и нервным напряжением. А еще помогает при проблемах с пищеварением и иммунной системой», — сказала эксперт «СЭ».

Кроме того, нутрициолог отмечает, что в боярышнике содержится дневная норма фолиевой кислоты, селен, витамины группы В, РР С, Е. Однако стоит быть осторожными, так как он может вызвать аллергическую реакцию. Беременным и кормящим женщинам, а также людям с гипотонией не рекомендуется употреблять чай из боярышника.