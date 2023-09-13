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Сегодня, 13:20

Нутрициолог раскрыла всю пользу квашеной капусты

Фото istockphoto.com/yashina-tanya90
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Нутрициолог Ирина Козлачкова рассказала «СЭ» о пользе квашеной капусты. По словам специалиста, в ней много витамина С.

«Это диетический низкокалорийный продукт, в нем достаточно много пищевых волокон — 2,2 г на 100 г. Они оказывают благотворное действие на микрофлору кишечника, так как содержат пробиотики», — сказала Козлачкова «СЭ».

Также специалист напоминает, что в квашеной капусте содержится большое количество соли. Из-за этого задерживается жидкость в организме, что приводит к отекам и повышает артериальное давление.

Квашеная капуста: польза и&nbsp;вред для организма, калорийность, как приготовить. Квашеная капуста: польза и вред для здоровья

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