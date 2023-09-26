Нутрициолог раскрыла всю пользу тыквенных семечек

Нутрициолог Ирина Козлачкова рассказала «СЭ» о пользе тыквенных семечек. По ее словам, они богаты такими микронутриентами, как витамины группы В, Е А, РР, антиоксидантами, жирными кислотами, кальцием, йодом, цинком и пектинами.

«Тыквенные семечки особенно богаты витамином Е, витамином красоты, который полезен женщинам. Он помогает поддерживать молодость и необходим в период менопаузы», — сказала Козлачкова «СЭ».

При этом специалист не рекомендует есть тыквенные семечки при обострении заболеваний ЖКТ, различных формах непроходимости кишечника, при лечении гастритов, колитов или язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.