Нутрициолог рассказала, чем айва полезна для мужчин

В разговоре с «СЭ» интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рассказала о пользе айвы для мужчин.

Как утверждает эксперт, мужчин, страдающих заболеваниями ЖКТ, на 38% больше, чем женщин. Это связано с тем, что в рационе обычного россиянина не хватает клетчатки, которая поддерживает здоровье микрофлоры кишечника. Также она помогает в борьбе с вредными бактериями в кишечнике.

По словам нутрициолога, в айве содержится 13% дневной нормы потребления клетчатки.

Однако нутрициолог предупредила, что отказаться от фрукта следует людям, страдающим язвенной болезнью желудка или запорами.