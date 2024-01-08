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Нутрициолог рассказала, чем айва полезна для мужчин
Питание и еда

Сегодня, 17:45

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем айва полезна для мужчин

Мария Маковей
Автор
Айва.
Фото Angelika Heine/istockphoto.com/
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В разговоре с «СЭ» интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рассказала о пользе айвы для мужчин.

Как утверждает эксперт, мужчин, страдающих заболеваниями ЖКТ, на 38% больше, чем женщин. Это связано с тем, что в рационе обычного россиянина не хватает клетчатки, которая поддерживает здоровье микрофлоры кишечника. Также она помогает в борьбе с вредными бактериями в кишечнике.

По словам нутрициолога, в айве содержится 13% дневной нормы потребления клетчатки.

Однако нутрициолог предупредила, что отказаться от фрукта следует людям, страдающим язвенной болезнью желудка или запорами.

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