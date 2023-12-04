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Нутрициолог рассказала, чем опасен кориандр
Питание и еда

Сегодня, 19:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем опасен кориандр

Мария Маковей
Автор
Семена кориандра крупным планом
Фото alexxx1981/istockphoto.com
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Нутрициолог Алена Денисова считает, что кориандр может быть опасен для здоровья определенной категории людей. Об этом она рассказала «СЭ».

По ее словам, семена растения способны спровоцировать аллергию.

«Тем, кто склонен к пищевой аллергии, стоит с осторожностью относиться к употреблению приправы», — предупреждает эксперт.

Также кориандр понижает давление, поэтому при чрезмерном употреблении приправы могут возникнуть серьезные последствия.

Кроме того, быть осторожными следует людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как кориандр повышает кислотность желудка, подчеркнула нутрициолог.

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