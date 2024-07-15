Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог рассказала, чем опасны нарезанные фрукты в стаканчиках
Питание и еда

Сегодня, 18:35

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем опасны нарезанные фрукты в стаканчиках

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Фрукты в стаканчиках
Фото Aleksandr_Vorobev/istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, чем опасны нарезанные фрукты в стаканчиках.

«Казалось бы, нарезанные фрукты — это здоровый перекус. Приобрести их можно в магазинах или на фудкортах. Однако лакомство таит в себе ряд опасностей. Например, сможете ли вы точно сказать, когда были нарезаны фрукты? Нет. Соответственно, определить их свежесть тоже не получится», — сказала эксперт.

Также специалист отметила, что многие фрукты после нарезки теряют свои полезные свойства. Чем больше они стоят в таком виде, тем меньше в них сохраняется полезных компонентов.

«На фруктах достаточно быстро растут бактерии. Поэтому отравиться ими довольно легко, если не соблюдать правила хранения, что часто наблюдается на побережье. Наиболее безопасный вариант — купить фрукты самому, тщательно их промыть, а затем нарезать», — подытожила Стасюк.

Во&nbsp;фруктах содержится много витаминов. Какие фрукты самые полезные? 10 вариантов от нутрициолога
Польза и вред
Советы и рекомендации
0
Новости холдинга
Зеленский заявил о необходимости участия России во втором саммите по Украине
Жуткая давка у арены, травма разрыдавшегося Месси и чемпионский нокаут от Лаутаро. Что случилось в финале Кубка Америки-2024
Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
Отрава у дома: более 60% заказанных с доставкой блюд оказались непригодными к употреблению
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО