Нутрициолог рассказала, чем полезен луковый суп

Нутрициолог Ульяна Беликова в беседе с «СЭ» отметила, что луковый суп лучше есть в первой половине дня, так как лук обладает мочегонный эффектом. Благодаря этому свойству блюдо может помочь избавиться от отеков, что актуально для беременных женщин.

Кроме того, луковый суп богат витаминами и микроэлементами. Он содержит витамины C, К, А, магний, калий, железо и другие полезные вещества. Также лук содержит клетчатку, которая благоприятно сказывается на работе кишечника.

Однако людям с заболеваниями почек, печени и желудка, есть лук в больших количествах не стоит. Еще луковый суп может вызвать обострение хронических болезней ЖКТ (например, гастрита или язвы) из-за того, что он повышает кислотность желудочного сока.