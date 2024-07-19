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Нутрициолог рассказала, чем полезен луковый суп
Питание и еда

Сегодня, 20:35

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем полезен луковый суп

Мария Задорожная
Автор
Луковый суп
Фото fcafotodigital/istockphoto.com
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Нутрициолог Ульяна Беликова в беседе с «СЭ» отметила, что луковый суп лучше есть в первой половине дня, так как лук обладает мочегонный эффектом. Благодаря этому свойству блюдо может помочь избавиться от отеков, что актуально для беременных женщин.

Кроме того, луковый суп богат витаминами и микроэлементами. Он содержит витамины C, К, А, магний, калий, железо и другие полезные вещества. Также лук содержит клетчатку, которая благоприятно сказывается на работе кишечника.

Однако людям с заболеваниями почек, печени и желудка, есть лук в больших количествах не стоит. Еще луковый суп может вызвать обострение хронических болезней ЖКТ (например, гастрита или язвы) из-за того, что он повышает кислотность желудочного сока.

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