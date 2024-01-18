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Нутрициолог рассказала, чем семена льна полезны для женщин
Питание и еда

Сегодня, 21:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала, чем семена льна полезны для женщин

Мария Маковей
Автор
Семена льна
Фото mescioglu/istockphoto.com
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В семенах льна содержатся фитоэстрогены, по действию схожие с женскими гормонами эстрогенами. Они снижают риск возникновения рака молочной железы. Поэтому семена льна очень полезны для женщин в постменопаузе, считает нутрициолог Александра Степаненко.

Кроме того, в разговоре с «СЭ» эксперт также отметила, что продукт полезен для женщин фертильного возраста. Содержащиеся в нем омега-3 жирные кислоты усиливают репродуктивную функцию, нормализуют гормональный фон, а также поддерживают тонус кровяных сосудов.

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