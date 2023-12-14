Нутрициолог рассказала, чем творог полезен для женщин

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В разговоре с «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк рассказала, почему женщинам стоит включить в рацион творог.

По ее словам, он очень богат кальцием, который необходим для здоровья кожи, волос и ногтей. Также его используют в диетическом питании и при лечении ожирения.

«Творог в умеренных количествах положительно сказывается на процессе формирования скелета у плода. Но беременной обязательно следует проконсультироваться с врачом», — объяснила эксперт.

Кроме того, нутрициолог добавила, что в кисломолочном продукте содержится железо, которое необходимо для нормальной работы репродуктивной системы женщины.