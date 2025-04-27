Нутрициолог рассказала, чем заменить свинину в шашлыке

Семейный нутрициолог, парафармацевт Юлия Попова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как приготовить шашлык тем, кто не ест свинину. По ее словам, отказ от свинины — это осознанный выбор многих приверженцев ЗОЖ, правильного питания или определенных пищевых традиций. Существует множество альтернативных видов мяса и растительных белков, которые не только не уступают свинине по вкусу, но и превосходят ее по пользе.

«Курица, индейка и рыба содержат меньше насыщенных жиров, что полезнее для сердца и фигуры с меньшим риском поднять холестерин. Еще белое мясо и рыба перевариваются быстрее, не вызывают тяжести. Кроме того, в альтернативах свинины содержится больше белка и микроэлементов. Например, говядина богата железом, рыба — омега-3, растительные аналоги содержат клетчатку», — объяснила эксперт.

Также нутрициолог поделилась рецептом альтернативного свинине шашлыка. Например, куриная грудка в йогуртовом маринаде.

Ингредиенты:

куриная грудка — 500 г;

натуральный йогурт — 150 мл;

чеснок — 2 зубчика;

куркума — 1 ч. л.;

лимон — половина.

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Приготовление:

Нарезать грудку крупными кусками, смешать с йогуртом, специями и лимонным соком. Мариновать примерно от 2 до 4 часов. Жарить на углях или гриле 10-12 минут.

«Почему этот вариант лучше свинины? Низкокалорийно. В таком шашлыке содержится 165 ккал на 100 грамм (против 250-300 у свинины). Кроме того, йогурт делает мясо нежным без лишнего жира», — подытожила нутрициолог.