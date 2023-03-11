Нутрициолог рассказала, к каким заболеваниям приводит избыток соли в рационе

Семейный нутрициолог Валентина Торшина рассказала «СЭ», что повышенное употребление натрия, основной источник которого соль, вместе с нехваткой калия (овощи, фрукты, зелень) и кальция (преимущественно молочные продукты) ведет к различным патологическим состояниям организма. «Нарушается электролитный баланс, повышается артериальное давление, развивается гипертония и другие сердечно-сосудистые заболевания. Могут возникать инфаркты, инсульты, нарушается обмен веществ и работа почек», — предупредила о возможных последствиях избыточного количества соли в рационе специалист.

Валентина Торшина напомнила, что согласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, потребность взрослого человека в соли не более (а лучше менее) 5 г в сутки. «Это чуть меньше 1 чайной ложки. А у нас в стране взрослые люди употребляют в среднем 12 г соли в день. Поэтому даже не смотря на текущее состояние здоровья, о сокращении потребления соли следует подумать каждому», — подытожила нутрициолог.

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