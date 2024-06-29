Нутрициолог рассказала, как хранить виноград

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Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рекомендует мыть виноград только перед его употреблением. По ее словам, мытые плоды могут испортиться буквально за пару часов.
Чтобы сохранить продукт надолго, эксперт рекомендует поместить его в холод, подальше от других продуктов. Таким образом хранить ягоды можно от месяца до трех, все зависит от сорта винограда.
«Сохранить продукт можно и на срок до полугода, но для этого гроздья надо аккуратно вымыть, высушить и разложить по плотно закрывающимся пластиковым контейнерам», — подчеркнула нутрициолог в беседе с «СЭ».