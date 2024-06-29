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Нутрициолог рассказала, как хранить виноград
Питание и еда

Сегодня, 15:45

1 мин.

Нутрициолог рассказала, как хранить виноград

Мария Маковей
Автор
Виноград на столе
Фото Irina Chistyakova/istockphoto.com
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Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рекомендует мыть виноград только перед его употреблением. По ее словам, мытые плоды могут испортиться буквально за пару часов.


Чтобы сохранить продукт надолго, эксперт рекомендует поместить его в холод, подальше от других продуктов. Таким образом хранить ягоды можно от месяца до трех, все зависит от сорта винограда.

«Сохранить продукт можно и на срок до полугода, но для этого гроздья надо аккуратно вымыть, высушить и разложить по плотно закрывающимся пластиковым контейнерам», — подчеркнула нутрициолог в беседе с «СЭ».

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