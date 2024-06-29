Нутрициолог рассказала, как хранить виноград

Интегративный нутрициолог Ульяна Беликова рекомендует мыть виноград только перед его употреблением. По ее словам, мытые плоды могут испортиться буквально за пару часов.



Чтобы сохранить продукт надолго, эксперт рекомендует поместить его в холод, подальше от других продуктов. Таким образом хранить ягоды можно от месяца до трех, все зависит от сорта винограда.



«Сохранить продукт можно и на срок до полугода, но для этого гроздья надо аккуратно вымыть, высушить и разложить по плотно закрывающимся пластиковым контейнерам», — подчеркнула нутрициолог в беседе с «СЭ».