Нутрициолог рассказала, как правильно есть кашу

Нутрициолог Ольга Деккер рассказала «СЭ», как правильно нужно есть кашу.

«Каша — весьма полезный и питательный продукт. Ее можно приготовить из различных зерен и зерновых культур, таких как овсянка, гречка, рис и прочие. Чтобы получить максимальную пользу от каши, важно следовать нескольким правилам», — пояснила специалист.

Как отметила Ольга Деккер, важно выбирать цельные зерна — в них все питательные вещества и волокна, добавлять к ним в один прием пищи белки (например, яйца) и полезные жиры (орехи, авокадо), чтобы улучшить пищеварение и обеспечить организм необходимыми питательными веществами. Также нужно избегать различных добавок, чтобы снизить содержание сахара и калорийность, и контролировать размер порций, чтобы не допустить переедания, тяжести в желудке и проблем с ЖКТ. «В целом, каша — отличный выбор для завтрака. Она обеспечит организм необходимыми питательными веществами и энергией. Следуя приведенным выше правилам, вы сможете максимизировать пользу от каши», — подытожила Ольга Деккер.

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