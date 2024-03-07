Нутрициолог рассказала, как правильно питаться весной

Нутрициолог Екатерина Стасюк считает, что весенний рацион должен быть сбалансирован по жирам, белкам и углеводам, а также богат на продукты с высоким содержанием витаминов и минералов.

Также эксперт рекомендует весной соблюдать питьевой режим — пить простую воду или травяные чаи.

«Можно использовать свежевыжатые фруктовые соки, но не более двух стаканов в день и если нет противопоказаний от вашего лечащего доктора», — отметила специалист в разговоре с «СЭ».

Кроме того, весенний завтрак должен обязательно состоять из белковых продуктов и цельнозерновых каш, обед — из постного супа, запеченного или тушеного второго блюда и легкого салата. А на ужин нутрициолог советует выбирать овощные салаты, рыбу, фрукты или молочные продукты.

«Весна — не время для пищевых экспериментов. Как правило, в это время наблюдается гиповитаминоз, экстремальные диеты могут привести к ослаблению организма», — заключила Стасюк.