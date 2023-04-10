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Сегодня, 16:45

Нутрициолог рассказала, как правильно приготовить дикий рис

Ольга Стрельникова
Ольга Деккер
Нутрициолог
Дикий рис в глиняной миске, индийский рис, бурый рис
Фото Freepik/freepik
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Нутрициолог Ольга Деккер специально для «СЭ» рассказала, как правильно готовить дикий рис или, как его еще называют — индийский. «Это зерно получают из травянистых растений рода Zizania. Оно отличается от обычного белого риса более сложным и длинным процессом приготовления. При этом бурый рис более полезен для организма», — заявила специалист.

Основные преимущества дикого риса, по словам Ольги Деккер, это низкий гликемический индекс, обилие антиоксидантов (кверцетин, апигенин, феруловая кислота) и минералов (калий, магний, фосфор, марганец, железо, цинк). «Дикий рис содержит сложные углеводы, которые перевариваются медленнее, чем углеводы быстрого действия, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови. В нем мало жиров и много белка, около 6-7 г на 100 г продукта. Дикий рис идеален для людей, следящих за своим весом», — подчеркнула нутрициолог.

Дикий рис требует более длительного приготовления, чем обычный белый. Ольга Деккер рассказала, что его можно приготовить не только на плите, но и в мультиварке или в рисоварке. Дикий рис должен быть хорошо промыт и не переварен, чтобы сохранить свои питательные свойства и вкус. «Для приготовления на плите промойте одну чашку дикого риса в холодной воде. Затем добавьте в кастрюлю с двумя чашками воды и щепоткой соли и доведите до кипения. После снизьте огонь до минимума, накройте крышкой и готовьте 40-50 минут до мягкости», — резюмировала нутрициолог.

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