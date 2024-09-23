Нутрициолог рассказала, как правильно варить пельмени в кастрюле

Нутрициолог Александра Степаненко поделилась с «СЭ» секретами правильного приготовления пельменей в кастрюле.

Чтобы пельмени не слиплись во время варки, эксперт рекомендует налить достаточное количество воды — около двух литров на каждые полкилограмма продукции. Также стоит выбирать довольно вместительную кастрюлю, так как пельмени займут большую часть объема посуды, а в процессе готовки еще и поднимутся на поверхность.

«Для лучшего вкуса в воду можно добавить лавровый лист (2-3 листа на кастрюлю), перец горошком (5-6 штук), розмарин или приправы для мяса. В покупных пельменях обычно уже есть соль, поэтому добавлять ее в воду необязательно. Исключение — самолепные пельмени и пельменный суп. Для них воду нужно солить из расчета одна чайная ложка соли на литр жидкости», — сказала специалист.

Для приготовления вкусных пельменей в кастрюле Степаненко рекомендует сначала довести воду до кипения. Затем в кипящую воду быстро и небольшими порциями либо по одному закинуть пельмени, перемешать их, чтоб они не слиплись и не пристали ко дну.

Когда пельмени начнут всплывать на поверхность, нужно убавить огонь. После всплытия пельмени среднего размера нутрициолог рекомендует варить 5-7 минут, мини-пельмени — 3-5 минут, а крупные — 10 минут.

«Готовые пельмени откинуть на дуршлаг или вытащить шумовкой, полить маслом, чтобы не слипались, и подавать горячими. Оставлять продукт в воде не рекомендуется: тесто разбухнет, а фарш станет водянистым», — заключила специалист.