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Сегодня, 12:05

Нутрициолог рассказала, как приготовить картофель, чтобы сохранить всю пользу

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Картофель.
Фото Freepik/freepik
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Нутрициолог Ника Сергунина рассказала «СЭ», как приготовить картофель, чтобы сохранить в нем максимум пользы. «Запеченный корнеплод — наиболее оптимальный вариант его термической обработки. Так сохраняются полезные свойства», — пояснила специалист. Однако есть горячий картофель не стоит — в нем содержатся углеводы, клетчатка, пектины и крахмал, которые в охлажденном виде не только дадут насыщение, но и обеспечат питанием микрофлору кишечника.

Также Ника Сергунина отметила, что в составе картофеля есть калий, необходимый для здоровья сердечно-сосудистой системы, витамины группы В, медь, фосфор и магний.

Чем картофель вреден и можно ли его есть каждый день, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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