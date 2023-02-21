Нутрициолог рассказала, как приготовить полезные шоколадные блины

Нутрициолог Наталья Торорощенко специально для «СЭ» рассказала, что приготовить шоколадные блины, которые подойдут даже приверженцам здорового питания, довольно просто. Для этого потребуется 350 мл 2,5%-ного молока, 150 мл воды, 160 г цельнозерновой муки, 2 яйца, 1 столовая ложка какао-порошка, 25 г горького шоколада, стевия и соль.

Сначала нужно довести до кипения 100 мл молока и добавить к нему шоколад, размешав до полного растворения. Затем всыпать какао и снова размешать. В отдельной миске необходимо смешать яйца с сахарозаменителем и взбить до бела. После влить оставшееся молоко, воду и добавить соль для стабилизации вкуса. В завершение нужно добавить частями муку, соединить две смеси и хорошенько все взбить.

Тесто нутрициолог посоветовала наливать на разогретую сковороду, а готовые блинчики сочетать с бананом и греческим йогуртом.

Еще 9 полезных рецептов разнообразных и вкусных блинов вы найдете в полном материале «СЭ».