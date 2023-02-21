Нутрициолог рассказала, как приготовить полезные шоколадные блины

Сегодня, 20:45
Нутрициолог Наталья Торорощенко специально для «СЭ» рассказала, что приготовить шоколадные блины, которые подойдут даже приверженцам здорового питания, довольно просто. Для этого потребуется 350 мл 2,5%-ного молока, 150 мл воды, 160 г цельнозерновой муки, 2 яйца, 1 столовая ложка какао-порошка, 25 г горького шоколада, стевия и соль.
Сначала нужно довести до кипения 100 мл молока и добавить к нему шоколад, размешав до полного растворения. Затем всыпать какао и снова размешать. В отдельной миске необходимо смешать яйца с сахарозаменителем и взбить до бела. После влить оставшееся молоко, воду и добавить соль для стабилизации вкуса. В завершение нужно добавить частями муку, соединить две смеси и хорошенько все взбить.
Тесто нутрициолог посоветовала наливать на разогретую сковороду, а готовые блинчики сочетать с бананом и греческим йогуртом.
Еще 9 полезных рецептов разнообразных и вкусных блинов вы найдете в полном материале «СЭ».
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