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Сегодня, 16:20

Нутрициолог рассказала, как приготовить полезный и вкусный напиток

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/stockking
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Специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алена Денисова специально для «СЭ» рассказала, как приготовить воду сасси — красивый освежающий напиток. Для этого вам понадобится питьевая вода, свежий огурец, лимон, немного имбиря и мяты. «Готовится напиток легко: необходимо нарезать огурец и лимон, очистить и натереть имбирь, листья мяты измельчить, после чего залить все ингредиенты водой и дать настояться, лучше в холодильнике», — пояснила Алена Денисова.

Узнать, действительно ли вода сасси способствует похудению, чем она полезна и кому противопоказана, можно в полной версии материала в «СЭ».

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