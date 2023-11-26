Нутрициолог рассказала, как приготовить полезный салат

Нутрициолог Ника Сергунина считает, что самый верный способ приготовить полезный салат — это использовать сезонные овощи и зелень. Об этом она сообщила в беседе с «СЭ».

По ее словам, экзотические продукты, которые часто встречаются в рецептах различных салатов, порой тяжело найти. А цена на них бывает просто космическая. К тому польза от таких заморских овощей сомнительна, ведь они проделали долгий путь, прежде чем попасть на прилавки магазина. Чтобы сохранить товарный вид, их обработали вредными химикатами.

Эксперт считает, что для салата отлично подойдут продукты, выращенные в регионах или даже на подоконнике.

«Разумеется, в квартире не удастся вырастить, например, помидоры или огурцы в большом количестве. Но вот немного точно получится. Тем более сейчас можно найти в продаже самоопыляемые сорта. Также много места для выращивания не займет микрозелень», — отмечает специалист.