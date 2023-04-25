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Сегодня, 18:25

Нутрициолог рассказала, как приготовить полезный шашлык

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алена Денисова
Нутрициолог
Шашлык на шампурах на блюде.
Фото Freepik/freepik
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Нутрициолог Алена Денисова в преддверии майских праздников рассказала «СЭ», как приготовить полезный шашлык. «Чтобы снизить нагрузку на пищеварение и приготовить более здоровое блюдо, нужно внимательно подходить к выбору мяса — предпочтение стоит отдавать нежирным видам. Если вы не можете отказаться от привычного рецепта со свининой, берите вырезку или лопатку», — пояснила специалист. Можно также использовать телятину (в говядине жира будет больше).

В качестве полезной альтернативы привычному шашлыку Алена Денисова предложила мясо птицы — курицы или индейки. «Например, калорийность куриных бедер составляет 185 ккал, а белка в них более 20 г. У индейки показатели ниже: 144 ккал и 19 г белка. Вы можете выбирать те части, которые вам больше нравятся, но удаляйте кожу и видимый жир, чтобы снизить калорийность и жирность шашлыка», — посоветовала нутрициолог.

Также на открытом огне можно приготовить рыбу или морепродукты (креветки, кальмары, гребешки). «Это будет не только вкусное блюдо, но еще и с очень высокой пищевой ценностью», — резюмировала Алена Денисова.

Ранее мы рассказывали, какое мясо самое полезное.

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Польза и вред
Рецепты
Советы и рекомендации
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