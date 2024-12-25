Нутрициолог рассказала, как сделать традиционные новогодние салаты полезнее

Нутрициолог Наталья Фарисеева в эксклюзивной беседе с «СЭ» рассказала, как сделать привычные популярные салаты «Оливье», «Мимоза» и «Селедка под шубой» намного полезнее.

«Эти блюда обычно содержат майонез, колбасу, морковь, картофель,что делает их очень калорийными и не самыми полезным. Также это тяжелое для пищеварения сочетание продуктов, рыба с картофелем, свеклой, яйцами и жирным майонезом. Или консервированная рыба, содержащая нежелательные для организма пищевые добавки, а в сочетании с яйцами, сыром и майонезом такой салат, будет тяжелым для переваривания продуктом», — сказала эксперт.

Чтобы превратить эти традиционные блюда в полезные, которые не навредят вашему организму и украсят праздничный стол, достаточно заменить всего несколько ингредиентов или подобрать альтернативу. Например, в салате «Оливье» можно заменить колбасу на запеченное мясо птицы, картофель — на авокадо. Яйца, соленые огурцы и зеленый горошек можно оставить, хорошо добавить каперсы, которые содержат клетчатку, оказывающую помощь в переваривании. Также они богаты кверцетином, имеющим противовоспалительный эффект.

«Майонез лучше не покупать, а сделать самим из желтков яиц, смеси оливкового и подсолнечного масла, горчицы и лимонного сока», — добавила специалист.

В «Селедке под шубой» нутрициолог советует заменить картофель на цветную капусту, морковь на авокадо и сделать домашний майонез. Цветную капусту нужно не отваривать, а запечь в духовке до готовности при темп.180-200 градусов. Укладывать салат лучше слоями: капуста, авокадо, лук, майонез, селедка ,яйцо, свекла, майонез. Хранить такой салат можно не дольше 6 часов.

В «Мимозе» замените рыбу на слабосоленую семгу. В итоге для салата понадобится слабосоленая семга, репчатый лук, маринованные огурцы, зеленый лук, помидор, салатные листья, оливки и каперсы. Для соуса смешать в одном стакане оливковое масло с тростниковым сахаром, горчицей, солью и соком лимона. Этот салат обладает прекрасным балансом белков, жиров и углеводов, идеально подходит для тех кто следит за своим здоровьем», — подытожила Фарисеева.