Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог рассказала, как выбрать гранат
Питание и еда

Сегодня, 19:35

1 мин.

Нутрициолог рассказала, как выбрать гранат

Мария Задорожная
Автор
Гранат в разрезе на столе
Фото pjohnson1, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог и травник Анастасия Костомаха поделилась с «СЭ» советами, которые помогут выбрать вкусный и спелый гранат. По словам эксперта, при выборе плода следует тщательно оценить его внешний вид. В первую очередь — цвет кожуры. Она должна иметь сероватый и матовый оттенок.

Специалист подчеркнула, что блестящие розовые гранаты могут выглядеть привлекательно, как на страницах глянцевых журналов, но на вкус окажутся слишком кислыми, а зерна внутри будут розовыми.

Также следует обратить внимание на макушку плода: она должна быть сухой и с загнутыми лепестками, а идеальный вариант — когда лепестков нет вовсе. Также важно тщательно рассмотреть «корону» на верхней части граната.

«Если увидите четкий пятигранник, а не сферу, это верный признак, что кожа граната отдала лишнюю воду и внутри вас ждут рубиновые сладкие зерна», — подытожила Анастасия.

Как правильно есть манго. Как правильно есть манго, чтобы не навредить организму
Советы и рекомендации
Новости холдинга
Павла Дацюка включили в Зал хоккейной славы
В китайском Чжухае 35 человек погибли при наезде машины на толпу
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Бывшего форварда «Монако» Бен Йеддера признали виновным в сексуальном насилии
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Запад проигрывает в войне санкций. И вот почему
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже

Olimpbet awards

Кубок года по футболу