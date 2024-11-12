Нутрициолог рассказала, как выбрать гранат

Нутрициолог и травник Анастасия Костомаха поделилась с «СЭ» советами, которые помогут выбрать вкусный и спелый гранат. По словам эксперта, при выборе плода следует тщательно оценить его внешний вид. В первую очередь — цвет кожуры. Она должна иметь сероватый и матовый оттенок.

Специалист подчеркнула, что блестящие розовые гранаты могут выглядеть привлекательно, как на страницах глянцевых журналов, но на вкус окажутся слишком кислыми, а зерна внутри будут розовыми.

Также следует обратить внимание на макушку плода: она должна быть сухой и с загнутыми лепестками, а идеальный вариант — когда лепестков нет вовсе. Также важно тщательно рассмотреть «корону» на верхней части граната.

«Если увидите четкий пятигранник, а не сферу, это верный признак, что кожа граната отдала лишнюю воду и внутри вас ждут рубиновые сладкие зерна», — подытожила Анастасия.