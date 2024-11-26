Нутрициолог рассказала, как выбрать и хранить корицу

Нутрициолог Ирина Козлачкова рекомендует хранить корицу в сухом и темном месте в плотно закрывающейся таре. Молотую корицу нельзя держать дома дольше полугода, а палочки корицы — более года. Об этом эксперт сказала в беседе с «СЭ». По ее словам, по истечении этого срока пряность теряет запах и все полезные свойства.

При этом выбирать корицу нутрициолог советует в палочках, потому что молотая обычно изготавливается из сырья низкого сорта.

«Важно также обращать внимание на страну-изготовителя. Лучше выбирать цейлонскую корицу. Она имеет более светлый цвет и мягкий аромат. Темно-коричневая специя имеет более терпкий и сладкий запах», — добавила специалист.

Кроме того, Козлачкова предупредила, что беременным девушкам не стоит есть корицу, так как специя влияет на сокращение мышц матки и может спровоцировать преждевременные роды.