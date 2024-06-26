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Нутрициолог рассказала, как выбрать качественные бобовые
Питание и еда

Сегодня, 19:50

1 мин.

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественные бобовые

Мария Маковей
Автор
Выбирать бобовые в магазине
Фото Thai Liang Lim/istockphoto.com
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Нутрициолог Ника Сергунина при выборе сушеных бобовых рекомендует обращать внимание на посторонние примеси. Их в продукте быть не должно. Также нужно оценить внешний вид упаковки, она должна быть целой, без насекомых. По словам эксперта, паразиты свидетельствуют о том, что условия хранения продукта были нарушены.

При покупке консервированных бобовых следует осмотреть банку, внешне она не должна быть вздутой и поврежденной. Кроме того, нужно изучить состав консервы и сроки ее изготовления, передает «СЭ».

«Выбирайте продукцию с одинаковым размером и формой зерен. Они должны быть сухими, гладкими, без налета, напоминающего пыль», — заключила специалист.

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