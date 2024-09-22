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Нутрициолог рассказала, какие продукты можно добавить в поке
Питание и еда

Сегодня, 15:30

1 мин.

Нутрициолог рассказала, какие продукты можно добавить в поке

Мария Задорожная
Автор
Поке вид сверху
Фото Yummy pic/istockphoto.com
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Нутрициолог Лидия Квашнина рассказала «СЭ», какие продукты должны быть в поке. По ее словам, классический вариант блюда включает морепродукты или рыбу, причем часто — сырую.

«Поэтому, чтобы избежать отравления или незапланированного посещения врача, надо быть очень требовательным при выборе ингредиентов для блюда. Лучше также рассмотреть вариант с соусом на основе лимона или других цитрусовых, натурального уксуса», — сказала эксперт.

Как отметила специалист, сочетание рыбы с овощами — прекрасный легкий ужин. Однако блюдо не должно быть слишком соленым. А тем, кто следит за фигурой, лучше убрать из поке углеводы либо съесть его на завтрак.

«Выбирайте варианты приготовления блюда с куриной грудкой, если вы не любите сырую рыбу или хотите увеличить процент содержания белка в рационе», — заключила Квашнина.

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