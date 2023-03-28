Нутрициолог рассказала, какой кофе помогает похудеть

Нутрициолог Ольга Деккер специально для «СЭ» рассказала о кофе, которое не просто отлично бодрит, но также может снизить аппетит и способствовать похудению. Это буллетпруф или, как его еще называют — «кофе с маслом». По словам эксперта, он увеличивает энергию и выносливость, улучшает концентрацию и настроение, а также содержит меньше калорий, чем обычный кофе с молоком и сахаром, поэтому может использоваться и на диете.

Чтобы приготовить кофе буллетпруф, нужно заварить обычный кофе и добавить в него 1-2 чайные ложки масла кокоса и масла МСТ (разновидность насыщенных жирных кислот) или масла орехов Макадамии. Затем все ингредиенты нужно перемешать в блендере до получения однородной консистенции (это создаст аппетитную пенку на поверхности). Можно также добавить корицу или куркуму для дополнительного вкуса и пользы. «Кофе буллетпруф — это не магическое решение для похудения, он не должен заменять полноценный рацион и физическую активность. Следует учитывать и индивидуальные особенности организма. Обязательно проконсультируйтесь с врачом или диетологом перед включением кофе буллетпруф в рацион», — резюмировала Ольга Деккер.

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