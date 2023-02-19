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Сегодня, 17:50

Нутрициолог рассказала, кому может быть противопоказана курага

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
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Нутрициолог Наталья Шульга специально для «СЭ» рассказала, что курага из-за обилия сахара может быть противопоказана при диабете. При наличии заболеваний ЖКТ есть сухофрукт тоже не стоит — он спровоцирует обострение. Нельзя также курагу при проблемах в работе щитовидной железы. «Стоит помнить о том, что даже полностью здоровым людям курагу нужно есть в меру. Иначе можно столкнуться с такими неприятностями, как диарея, вздутие живота, изжога», — предупредила Наталья Шульга.

Чем полезна курага, и может ли она заменить сладости, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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